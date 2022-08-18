Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны.

Об этом он заявил после трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом во Львове.

В ситуации с АЭС должен возобладать здравый смысл, чтобы избежать угроз безопасности, подчеркнул Гутерриш.

Также генсек добавил, что ООН может оказать поддержку в посещении станции инспекторами МАГАТЭ только в том случае, если миссия направится туда через Киев.

В свою очередь, Эрдоган сообщил, что Зеленский и Гутерриш согласны с тем, что ситуация в целом должна быть урегулирована за переговорным столом. Турецкий лидер сказал, что на трехсторонней встрече обсуждались возможные пути окончания конфликта.

Ранее "Страна" рассказывала, что трёхсторонняя встреча президента Украины, президента Турции и генсека ООН продлилась всего 40 минут.

Также мы сообщали, что в рамках встречи Турция и Украина подписали меморандум о восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры.