Президент Украины Владимир Зеленский после встречи во Львове с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем назвал условие для мирных переговоров с Россией.

По его словам, переговоры возможны только в том случае, если российские войска покинут захваченную территорию Украины.

Между тем Турция верит в то, что полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, завершится за столом переговоров.

Как сказал Эрдоган, во время сегодняшней встречи с Зеленским и Гутерришем обсуждались шаги для завершения войны. Он надеется, что "позитивную атмосферу" от соглашения об экспорте зерна можно "трансформировать" в постоянный мир между Украиной и РФ.

"Лично я верю в то, что война в конце концов закончится за столом переговоров. По сути, господин Зеленский и господин Гутерриш соглашаются с этим. Все дело в том, чтобы определить самый короткий и справедливый путь к столу переговоров", - заявил Эрдоган.

Как мы рассказывали, трёхсторонняя встреча президента Украины, президента Турции и генсека ООН продлилась всего 40 минут.

Ранее "Страна" писала, что после переговоров во Львове генсек ООН призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны.