"У украинских солдат есть ракеты и беспилотники, но не хватает ботинок и футболок" - под таким заголовком NBC опубликовало материал о недостатках снабжения ВСУ.

Корреспондент телеканала побывал на вещевом рынке под Одессой, где можно купить любое армейское обмундирование и куда заглядывают волонтеры.

По словам одного из них, печальная ситуация с обеспечением возникла из-за неготовности Украины к войне, неверия в то, что Россия решится на полномасштабное вторжение.

"Поскольку война приближается к шестимесячной отметке, Украина сжигает свои запасы предметов первой необходимости, которые большинство современных вооруженных сил считают само собой разумеющимся", - пишет корреспондент NBC, указывая на самые разные способы украинских властей добыть обмундирование и медикаменты, в том числе - методом краудфандинга. Тем не менее, увеличение ВСУ до 700 тысяч человек (по словам президента Зеленского) увеличивает и ее потребности.

Особенно печалят NBC проблемы с медикаментами и медоборудованием. "К сожалению, у нас недостаточно устройств. У нас нехватка аппаратов ИВЛ", — признает фронтовой медик, с которым побеседовал журналист. Он сказал, что не хватает также жгутов, бинтов и кровоостанавливающих губок для остановки кровотечения. Не хватает обезболивающих. Некоторые украинцы, присоединившиеся к борьбе, обращаются к семье, друзьям и коллегам за помощью в восполнении дефицита.

Тем временем война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".