Историю о беспределе на линии фронта опубликовал в своем Facebook командир взвода 128-й бригады ТрО Днепра Андрей Денисенко. Он заявил, что бригаду, которая применялась в полном составе на одном из участков фронта, разорвали на отдельные батальоны и разбросали по разным участкам фронта.

"За последние сутки в двух взводах моего подразделения ТрО 12 бойцов с контузиями разной степени тяжести. За предыдущую неделю был всего 1 человек", - пишет Денисенко.

"Наши ребята героически более недели продержались без связи, снабжения, бронетехники, с минимальной огневой поддержкой, на подножном корме и энтузиазме", - написал Денисенко.

Он связал это с политикой Офиса президента, которому, как считает командир взвода, "показалось, что наша бригада днепровского формирования - частная армия Корбана".

Аналогичного мнения придерживается и главред "Цензора" Юрий Бутусов.

Он связывает эти действия с лишением гражданства главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.

На своей странице в Facebook Бутусов пишет, что ТрО не получила ни связи, ни боевой техники, и последствия разрыва бригады будут очень негативны.

Ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что ему угрожали из Офиса президента лишением украинского гражданства из-за того, что он подписал открытое письмо с обращением к президенту вернуть гражданство Геннадию Корбану.

Война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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