Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что ему угрожали из Офиса президента лишением украинского гражданства из-за того, что он подписал открытое письмо с обращением к президента вернуть гражданство Геннадию Корбану.

Об этом Кличко рассказал в интервью "Бабелю".

"Расскажу вам тайну. После того, как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: "Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались".

При этом Кличко заявляет, что немецкого гражданства у него нет.

"Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но зачем? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет", – заявил Кличко.

На вопрос, были ли это заявления из Офиса президента, Кличко ответил: "Ну а откуда? Из ЖЭКа?"

На уточняющий вопрос, с кем он коммуницирует из Офиса президента Кличко ответил, что кроме Кирилла Тимошенко (замглавы Офиса) он больше ни с кем не общается.

Ранее мы писали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию о возвращении гражданства главе штаба теробороны Днепра Геннадию Корбану. За сутки с момента создания петиция набрала 4240 голоса при необходимых 25 тысячах для рассмотрения президентом.

Как писала "Страна", ранее Корбан назвал три причины, по которым Зеленский мог лишить его гражданства. Наиболее вероятной причиной Корбан считает "системное недопонимание, возникшее уже в процессе войны между региональными властями и Кабмином". По его словам, вместе с войной на города легла серьезная нагрузка по обеспечению армии, при том, что правительство в этом практически не помогало.

"Страна" писала о подоплёке лишения Зеленским гражданства Корбана, Коломойского и других лиц.