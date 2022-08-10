Глава Штаба теробороны Днепра Геннадий Корбан назвал три возможные причины, по которым президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства.

Эти версии Корбан назвал в интервью BBC.

Встреча Корбана с конгрессвумен Спартц, которая с недавних пор критикует главу ОП Андрея Ермака и Офис президента. По мнению Корбана, на Банковой могли решить, что он подтолкнул к такой критике Спартц. Но, по его словам, он с ней встречался всего один раз, когда она была проездом в Днепре и никаких моментов касательно деятельности Офиса президента и внутриполитических вопросов не обсуждал.



Дружба с главредом сайта "Цензор" Юрием Бутусовым, который критикует власть. По словам Корбана, он знаком с Бутусовым с 2010 года. И после 24 февраля во время поездок на фронт Бутусов останавливался у него дома в Днепре. При этом Корбан говорит, что никак не влияет на редакционную политику "Цензора" и не имеет к этому сайту отношения.



"Системное недопонимание, возникшее уже в процессе войны между региональными властями и Кабмином".

Сам Корбан считает наиболее вероятным именно третий вариант. По его словам, вместе с войной на города легла серьезная нагрузка по обеспечению армии, при том, что правительство в этом практически не помогало.

"Днепр на 1 августа перевыполнил бюджет. Это говорит о чем? О том, что экономику переставили на военные рельсы. И это уникальная ситуация. Нет ни одного города, который мог бы повторить этот уникальный опыт! Страна не может повторить этот уникальный опыт. А Днепр вышел с плюсом. И это второй месяц подряд", - сказал Корбан.

На уточняющий вопрос журналиста: "И это не понравилось Кабмину?", Корбан ответил, что это не понравилось никому.

"А это никому не понравилось, я не знаю почему… Откуда возникла эта ревность, - я не понимаю. Это неясно", - заявил он.

Корбан также ответил на вопрос об инициаторах лишения его украинского гражданства.

"Тут нечего гадать по сути дела. Президент же не кукла какая-то, чьей рукой водят. Он самостоятельный, взрослый человек, ему 44 года, как он говорит. Он же подписывал этот указ. Наверное, готовили его какие-то подчинённые, в том числе, и господин Ермак, потому что они очень близки. Думаю, что подобные вещи они обсуждают вместе и принимают даже решения по подобному вопросу вместе. Тут нет каких-то сил, которые маячат за спиной у всех. Нет какого-то мирового заговора. Истинной причины пока никто не понимает: ни я, ни общество. Причем в горячую фазу войны", - сообщил Корбан.

Он заявил, что намерен вернуться в Украину и сейчас продолжает заниматься вопросами обороны Днепра.

"Никто, никакой президент, никакой начальник его офиса - не могут мне это запретить. Да, меня можно ограничить, принять в отношении меня какие-то неконституционные акты. Да, это потребует делительного времени и длительных юридических разбирательств, чтобы восстановить мои конституционные права. Я это понимаю и на это был расчёт. Очень легко устранить человека и сказать, а теперь иди в суд. Я надеюсь, что те, кто принял такое решение - его изменят. Я надеюсь на это", - сказал Корбан.

Ранее "Страна" писала о подоплёке лишения Зеленским гражданства Корбана, Коломойского и других лиц.

Как писала "Страна", у Корбана забрали украинский паспорт на границе и не пустили в страну 22 июля.

Корбан обратился к Зеленскому из-за изъятия у него паспорта и подтвердил, что вновь попытается вернуться в Украину по свидетельству о рождении. При этом он сказал, что прорывов на границе устраивать не будет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.