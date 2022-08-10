Корбан назвал три причины, по которым Зеленский мог лишить его гражданства
Глава Штаба теробороны Днепра Геннадий Корбан назвал три возможные причины, по которым президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства.
Эти версии Корбан назвал в интервью BBC.
- Встреча Корбана с конгрессвумен Спартц, которая с недавних пор критикует главу ОП Андрея Ермака и Офис президента. По мнению Корбана, на Банковой могли решить, что он подтолкнул к такой критике Спартц. Но, по его словам, он с ней встречался всего один раз, когда она была проездом в Днепре и никаких моментов касательно деятельности Офиса президента и внутриполитических вопросов не обсуждал.
- Дружба с главредом сайта "Цензор" Юрием Бутусовым, который критикует власть. По словам Корбана, он знаком с Бутусовым с 2010 года. И после 24 февраля во время поездок на фронт Бутусов останавливался у него дома в Днепре. При этом Корбан говорит, что никак не влияет на редакционную политику "Цензора" и не имеет к этому сайту отношения.
- "Системное недопонимание, возникшее уже в процессе войны между региональными властями и Кабмином".
Сам Корбан считает наиболее вероятным именно третий вариант. По его словам, вместе с войной на города легла серьезная нагрузка по обеспечению армии, при том, что правительство в этом практически не помогало.
"Днепр на 1 августа перевыполнил бюджет. Это говорит о чем? О том, что экономику переставили на военные рельсы. И это уникальная ситуация. Нет ни одного города, который мог бы повторить этот уникальный опыт! Страна не может повторить этот уникальный опыт. А Днепр вышел с плюсом. И это второй месяц подряд", - сказал Корбан.
На уточняющий вопрос журналиста: "И это не понравилось Кабмину?", Корбан ответил, что это не понравилось никому.
"А это никому не понравилось, я не знаю почему… Откуда возникла эта ревность, - я не понимаю. Это неясно", - заявил он.
Корбан также ответил на вопрос об инициаторах лишения его украинского гражданства.
"Тут нечего гадать по сути дела. Президент же не кукла какая-то, чьей рукой водят. Он самостоятельный, взрослый человек, ему 44 года, как он говорит. Он же подписывал этот указ. Наверное, готовили его какие-то подчинённые, в том числе, и господин Ермак, потому что они очень близки. Думаю, что подобные вещи они обсуждают вместе и принимают даже решения по подобному вопросу вместе. Тут нет каких-то сил, которые маячат за спиной у всех. Нет какого-то мирового заговора. Истинной причины пока никто не понимает: ни я, ни общество. Причем в горячую фазу войны", - сообщил Корбан.
Он заявил, что намерен вернуться в Украину и сейчас продолжает заниматься вопросами обороны Днепра.
"Никто, никакой президент, никакой начальник его офиса - не могут мне это запретить. Да, меня можно ограничить, принять в отношении меня какие-то неконституционные акты. Да, это потребует делительного времени и длительных юридических разбирательств, чтобы восстановить мои конституционные права. Я это понимаю и на это был расчёт. Очень легко устранить человека и сказать, а теперь иди в суд. Я надеюсь, что те, кто принял такое решение - его изменят. Я надеюсь на это", - сказал Корбан.
Ранее "Страна" писала о подоплёке лишения Зеленским гражданства Корбана, Коломойского и других лиц.
Как писала "Страна", у Корбана забрали украинский паспорт на границе и не пустили в страну 22 июля.
Корбан обратился к Зеленскому из-за изъятия у него паспорта и подтвердил, что вновь попытается вернуться в Украину по свидетельству о рождении. При этом он сказал, что прорывов на границе устраивать не будет.
Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.
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