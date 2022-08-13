Президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию о возвращении гражданства главе штаба теробороны Днепра Геннадию Корбану.

Автор - бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера - просит отменить указ президента №502/2022 от 18 июля в части лишения Корбана украинского паспорта.

В тексте петиции говорится, что указ "наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии".

Магера ссылается на закон Украины "О гражданстве", где говорится, что нельзя лишать человека паспорта, если он остается после этого вообще без всякого гражданства. О том, что у Корбана теперь именно такой статус, говорится в акте, выданном ему на границе после недопуска на территорию Украины.

Кроме того, как пишет автор петиции, лишать украинского гражданства запрещает статья 25 Конституции.

За сутки с момента создания петиция набрала 4240 голоса при необходимых 25 тысячах для рассмотрения президентом.

Как писала "Страна", ранее Корбан назвал три причины, по которым Зеленский мог лишить его гражданства. Наиболее вероятной причиной Корбан считает "системное недопонимание, возникшее уже в процессе войны между региональными властями и Кабмином". По его словам, вместе с войной на города легла серьезная нагрузка по обеспечению армии, при том, что правительство в этом практически не помогало.

"Страна" писала о подоплёке лишения Зеленским гражданства Корбана, Коломойского и других лиц.

Как писала "Страна", у Корбана забрали украинский паспорт на границе и не пустили в страну 22 июля.

Корбан обратился к Зеленскому из-за изъятия у него паспорта и подтвердил, что вновь попытается вернуться в Украину по свидетельству о рождении. При этом он сказал, что прорывов на границе устраивать не будет.