Заявления представителей украинской власти об освобождении Херсона "за 3-6 недель" являются обманом, заявил глава Штаба совета обороны Днепра Геннадий Корбан.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

По его словам, на прошлой неделе в Херсонскую область зашли 30 батальонно-тактических групп РФ т.е. 20 тысяч человек, хотя ранее заявлялось об истощении резервов России.

Корбан раскритиковал Офис президента за многочисленные заявления о скором контрнаступлении.

"Извините, когда вообще разные советники Офиса президента рассказывают много дней подряд, что сейчас мы начнем контрнаступление на Херсонщину, ВСУ начнут... Один помощник Офиса президента, другой некий эксперт Офиса президента, третий – выходят и ежедневно забалтывают людей. Морочат им головы – сейчас Хаймарсы, здесь разбили, здесь пойдем. Начинаем контрнаступление. 3-6 недель – освободим Херсон. Это ложь. Людям нужно говорить правду", - сказал Корбан в интервью BBC.

"О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем мутить людей? Зачем людям врать? Люди в Украине находятся в таком состоянии, находятся в такой трагедии, что они примут любую правду. Даже самую худшую. Но правда. Но когда их обнадеживают, а потом оказывается, что россияне наступают вместо нашего контрнаступления. Нам рассказывают, что мы побеждаем, но это не совсем соответствует действительности", - заявил он.

По мнению Корбана, в планах россиян оккупация Харьковской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей, они хотят "отрезать Украину от моря, и сделать Украину внутренним государством".

"Если он (Путин - Ред.) заберет Запорожье, то Днепр не устоит. Потому что Запорожье находится в 60 км от Днепра. Имеет прямые коммуникации, то есть если он форсирует Днепр, Запорожье – страны не будет", - сказал Геннадий Корбан.

По его мнению, украинской армии сейчас нужно отойти на рубежи, которые можно держать долго и все силы бросить на освобождение юга Украины.

"Никто не говорит, что нужно сдать Донбасс. Но нужно отойти на рубежи, где можно держать противника долго. Изматывать его. А Херсонщину и Запорожье нужно освобождать немедленно. Они ее (Херсонщину – Ред.) взяли за два дня, без сопротивления, вообще без единого выстрела. Как это может быть? У людей много вопросов. Кто-то в Офисе президента, наверное, думает, что это как-нибудь пройдёт, что вопросы куда-то денутся - они никуда не денутся.

Нужно на эти вопросы ответить. Когда мы ответим на эти вопросы, тогда мы сможем сказать, когда война закончится. Потому что в противном случае она может длиться долго", - сказал Корбан.

Напомним, также Корбан в интервью назвал три причины, по которым Зеленский мог лишить его гражданства.

Кроме того, мы писали, что вчера Подоляк назвал слова про контрнаступление на Херсон "частью информационно-психологической операции".

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