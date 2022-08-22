Британский военный заявил, что солдаты Великобритании должны быть готовы воевать с Россией и предупредить своих близких о потенциальном конфликте.

Об этом сообщает Mirror.

Уорент-офицер Пол Карни заявил, что британские военные в настоящее время "готовятся противостоять угрозе со стороны России".

По его словам, пришло время подготовить "родных и близких" к вероятности отправки на Восток.

"Я хочу, чтобы мы все проверили, что физически готовы к боевым действиям. А еще важно, чтобы мы готовили близких и семьи, которым в наше отсутствие зачастую приходится самая тяжелая роль", - написал Карни в журнале Soldier.

"Я прошу, чтобы вы обсудили с ними потенциальное развертывание сейчас. Найдите номера сетей поддержки и соответствующих людей, которые могут им помочь, например, сотрудника отдела социального обеспечения и священника. Это очень важно, так как мы можем быть вне связи в течение длительного времени. Убедитесь, что наши близкие получают поддержку, в которой они нуждаются, это жизненно важно для нас, так как мы не собираемся выкладываться на 100% в туре, если мы беспокоимся о доме", - пишет военный.

Бывший глава Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Даннатт считает этот совет своевременным.

"Это благоразумный совет от лучшего солдата армии. Это не означает, что армия вот-вот отправится в Украину, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне во всех аспектах жизни. Тем не менее, учитывая войну в Европе, вполне разумно, что британские солдаты реалистично относятся к тому, что может произойти", - считает генерал.

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