Затяжной характер войны повышает риск российского тактического ядерного удара, считает генерал Ричард Бэрронс, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании.

Об этом он рассказал в интервью ВВС.

Запад должен не допустить такой сценарий, считает он, но не ценой уступок Кремлю. Наоборот, США и Европа должны гарантировать долгосрочную поддержку Украины и подчеркнуть последствия, которые ядерная эскалация несет для России.

"Если у Украины получится собрать ресурсы для наступления и если Украина действительно добьется успехов, то мы должны принять тот факт, что использование малого ядерного боеприпаса будет полностью соответствовать российской военной доктрине, в понимании российских политиков и военных", - считает генерал.

"Речь идет не о межконтинентальных баллистических ракетах, а о малом ядерном боеприпасе для срыва наступления, которое в глазах российской власти будет угрожать интересам государства", - уточняет Бэрронс. Самым вероятным сценарием, с его точки зрения, может быть удар по подразделениям украинской армии, ведущим наступление, которое российские войска не могут сдержать иначе.

По данным Института изучения войны, Россия может угрожать ядерным оружием, чтобы сдержать контрнаступление Украины. Она также использует Запорожскую АЭС, чтобы запугать Запад ядерной катастрофой.

Изначально в России заявляли, что не имеют сценариев применения ядерного оружия в Украине. А министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал не применять ядерное оружие в Украине.

Впрочем, позже в МИД РФ заявили, что применят ядерный арсенал только в качестве ответа.

Тем временем война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".