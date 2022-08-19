Отключение энергоблоков Запорожской АЭС, о возможности которого заявила Россия, может привести к "сценарию Фукусимы".

Об этом заявляет украинская Госинспекция по ядерному регулированию.

"Потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду", - сообщило ведомство.

"Именно по такому сценарию произошла авария на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году", - добавили в госинспекции.

Там объяснили, что электропитание нужно для охлаждения ядерного топлива в реакторах. Эти потребности обеспечиваются либо за счет работающих энергоблоков, либо за счет внешнего питания.

"При остановке всех энергоблоков должно быть обеспечено устойчивое внешнее энергоснабжение. В результате обстрелов российскими войсками повреждены три из четырех линий, соединяющих АЭС с энергосистемой Украины. В случае повреждения четвертой линии станция потеряет возможность получать электроэнергию для собственных нужд", - заявляют в Госинспекции.

Впрочем, на этот случай АЭС имеет дизель-генераторы, "но для длительного обеспечения собственных нужд станции и для охлаждения ядерного топлива они будут нуждаться в достаточном количестве дизельного топлива".

Если же дизеля не хватит, "начнется процесс плавления ядерного топлива, в результате чего может произойти выход радиоактивных веществ в окружающую среду".

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