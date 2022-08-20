На месте обстрела общежития по улице Ахиезеров (бывшая улица Халтурина) в Харькове спасатели обнаружили еще три тела погибших.

Об этом сообщает в Telegram Харьковский городской совет.

"Один из найденных - мужчина, другие тела в таком состоянии, что нуждаются в изучении эксперта. Работники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте трагедии", - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что, таким образом, количество погибших от российского ракетного удара по общежитию 17 августа достигло уже 18 человек.

Ранее мы писали, что в Харькове окончили спасательную операцию в общежитии в Слободском районе, по которому удар был нанесен 18 августа. Под завалами погибли 6 человек.

Напомним, в Минобороны РФ назвали удары по общежитиям в Харькове "уничтожением базы иностранных наемников".

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".