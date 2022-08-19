В Харькове окончили спасательную операцию в общежитии в Слободском районе. Под завалами погибли 6 человек
Спасательная операция в здании общежития в Слободском районе Харькова завершилась. Под завалами погибли шесть человек.
Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 13.00 завершены поисково-спасательные работы в здании общежития в Слободском районе", - пишет служба.
По данным службы поисковые работы проводились в общежитии в течении двух дней. Из-под завалов достали тела шести человек. Удалось спасти 9 человек, в том числе - двоих детей.
Всего из-за ударов по двум общежитиям Харькова погиб 21 человек.
Напомним, общежитие в Слободском районе Харькова пострадало в четверг в 4:30 утра во время ракетного обстрела со стороны Белгорода.
Позже стало известно, что в результате утреннего удара по общежитию в Харькове погибла мать украинской спортсменки и 13-летний мальчик.
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