Спасательная операция в здании общежития в Слободском районе Харькова завершилась. Под завалами погибли шесть человек.



Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 13.00 завершены поисково-спасательные работы в здании общежития в Слободском районе", - пишет служба.

По данным службы поисковые работы проводились в общежитии в течении двух дней. Из-под завалов достали тела шести человек. Удалось спасти 9 человек, в том числе - двоих детей.

Всего из-за ударов по двум общежитиям Харькова погиб 21 человек.

Напомним, общежитие в Слободском районе Харькова пострадало в четверг в 4:30 утра во время ракетного обстрела со стороны Белгорода.

Позже стало известно, что в результате утреннего удара по общежитию в Харькове погибла мать украинской спортсменки и 13-летний мальчик.



Также мы писали о том, что Минобороны РФ утверждает, что обстрелами общежитий и ДК в Харькове уничтожили "базу иностранных наемников".



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