В Харькове в результате ракетного удара по общежитию в Салтовском районе 17 августа остаются неопознанными восемь из 18 погибших.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии "Укринформу".

"В ходе поисковых работ 20 августа было найдено еще три тела, в том числе среди этих погибших - учитель труда из ближайшей школы, ему было 34 года. Также под завалом обнаружено тело 39-летней женщины из Львова. Одно тело, найденное вчера, невозможно опознать - это лишь очень сильно поврежденное туловище. Всего не опознаны восемь погибших", - отметил Чубенко.

Напомним, вчера на месте обстрела общежития по улице Ахиезеров (бывшая улица Халтурина) в Харькове спасатели обнаружили еще три тела погибших. Таким образом, количество погибших от российского ракетного удара по общежитию 17 августа достигло уже 18 человек.

Война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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