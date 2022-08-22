Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что на праздники областной центр закрывать не будут. При этом чиновникам предписали в эти дни работать дистанционно.

Об этом он сказал в ходе видеообращения.

Ким заявил, что россияне могут в эти дни нанести удары "по центрам принятия решений".

Напомним, в Киеве на неделю запретят все массовые мероприятия из-за угрозы обстрелов на День независимости.

В свою очередь, замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что украинцам стоит быть готовыми к возможным вражеским "сюрпризам" на День Независимости.

Сообщалось, что и в Офисе президента опасаются, что Россия может нанести удары по Киеву 24 августа.

Также сообщалось, что полицейские советовали с 23 по 25 августа быть особенно бдительными и не игнорировать воздушную тревогу.

Кроме того, писали, что в Харьковской области продлят время комендантского часа и ужесточат его 24 августа.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

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