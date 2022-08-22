Николаев не будут закрывать на праздники, но жителям города рекомендуют работать из дома
Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что на праздники областной центр закрывать не будут. При этом чиновникам предписали в эти дни работать дистанционно.
Об этом он сказал в ходе видеообращения.
Ким заявил, что россияне могут в эти дни нанести удары "по центрам принятия решений".
Напомним, в Киеве на неделю запретят все массовые мероприятия из-за угрозы обстрелов на День независимости.
В свою очередь, замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что украинцам стоит быть готовыми к возможным вражеским "сюрпризам" на День Независимости.
Сообщалось, что и в Офисе президента опасаются, что Россия может нанести удары по Киеву 24 августа.
Также сообщалось, что полицейские советовали с 23 по 25 августа быть особенно бдительными и не игнорировать воздушную тревогу.
Кроме того, писали, что в Харьковской области продлят время комендантского часа и ужесточат его 24 августа.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.
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