Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 22 августа.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о большом совещании по безопасности, которое он провел с участием Залужного, Монастырского, Данилова, Буданова и других. Ключевые вопросы - ситуация на передовой, безопасность в больших городах и ситуация с безопасностью на праздники. Сообщил, что планирует изменить ветеранскую политику страны, создав для ветеранов "новые возможности". Рассказал, что "Крымская платформа" уже подготовлена, а сегодня провели совещание "Киевской инициативы" с участием стран Восточной Европы. Сообщил, что запущена обновленная ж/д ветка из Украины в Молдову, которая позволит перевозить 10 млн тонн в год. Назвал "наглостью" желание РФ собрать Совбез ООН в связи с обстрелами Запорожской АЭС.

Ранее мы писали, что в Офисе президента опасаются, что Россия может нанести удары по Киеву в День независимости.

Также "Страна" сообщала, что Главное управление разведки Минобороны призвало украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о последних событиях на фронте и вокруг Украины смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".