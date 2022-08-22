Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о планах ЕС начать масштабную операцию по подготовке украинских военных на территории соседних с Украиной стран.

Об этом пишет издание The Telegraph.

По словам Борреля, это предложение будет обсуждаться на двухдневной встрече министров обороны ЕС на следующей неделе.

"Кажется разумным, что война, которая длится и выглядит обреченной на окончание, требует усилий не только с точки зрения поставок материалов. Это то, что обсуждается среди государств-членов и будет обсуждаться политически на следующей неделе", - сказал чиновник.

Бывший министр иностранных дел Испании сказал, что детали операции по военной подготовке должны быть согласованы всеми государствами - членами ЕС после встречи в Праге, которая начинается в понедельник.

Выступая на пресс-конференции в Сантандере на севере Испании, Боррель также сказал, что несколько стран уже проводят военную подготовку украинских сил в соответствии с двусторонними соглашениями, добавив: "Я надеюсь, что это будет одобрено. Конечно, это будет большая миссия, я думаю, что это будет большая миссия. Любая миссия должна соответствовать уровню конфликта".

В июле "Страна" писала, что подготовка украинских военных американскими инструкторами сейчас идет только за пределами Украины.

Также мы сообщали, что Нидерланды присоединились к программе подготовки украинских военных, которую курирует Британия.