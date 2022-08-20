Португалия стала еще одной страной, не поддержавшей идею запретить въезд россиян в Евросоюз.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны, сообщает Eco.

В Лиссабоне заявили, что необходимо разделить граждан страны-оккупанта и армию России, а "основная цель санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ".

Ранее против запрета на выдачу виз всем россиянам выступили Кипр, Греция и Германия.

Мы также сообщали, что главы МИД Евросоюза 31 августа обсудят планы по изменению шенгенского законодательства с целью "значительного сокращения" выдачи виз гражданам РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".