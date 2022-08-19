Пока главы МИД стран Евросоюза собираются обсудить сокращение выдачи шенгенских виз гражданам РФ, Греция и Кипр выступили против такой меры.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Издание напомнило, что запретить визы призвала Украина, и за последние недели официальные лица из Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы поддержали эту идею. А канцлер Германии Олаф Шольц был наиболее значительным политическим тяжеловесом, выступившим против этого, заявив, что за войну в Украине должен расплачиваться президент России, но не рядовые граждане РФ.

Кипр, где проживает большая русскоязычная диаспора, занимает аналогичную позицию.

"Это было бы неверным решением. Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера имеет какое-либо значение для россиян", - заявил в интервью Politico генеральный секретарь министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу.

Большинство русскоязычных жителей Кипра, около 50 000 человек, живут в Лимассоле, городе с населением 237 000 человек на южном побережье. Россияне составляли 25 процентов от общего числа туристов, прибывающих на остров до войны.

"Мы не должны препятствовать тому, чтобы эти общины вступали в контакт с семьями и друзьями", - добавил Корнелиу.

Что касается Греции, то северная часть страны является любимым местом отдыха российских туристов. Так, в июле там наблюдался впечатляющий скачок на 177 процентов числа прибывающих воздушным транспортом из Турции по сравнению с 2019 годом, который считался рекордным туристическим годом для Греции. Также значительно вырос посток туристов, прилетающих из Сербии. Многие из прилетевших через Турцию с Сербией людей - граждане России, едущие в Грецию на отдых, поскольку сербские туристы обычно приезжают в Грецию на машине, а турки прибывают на кораблях.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что не согласен с предложением ввести запрет на выдачу виз всем россиянам.

На фоне этих событий в России начался ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз. Жители соседней страны опасаются будущих визовых ограничений для граждан Российской Федерации.