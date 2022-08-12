В августе Нидерланды присоединились к программе подготовки украинских военных, которую курирует Британия. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

"Нидерланды присоединились к возглавляемой Великобританией программе обучения военнослужащих украинской армии. Нидерландский персонал начнет свою миссию в августе этого года. Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе будет наша победа. Спасибо, Кайса Оллонгрен (министр обороны Нидерландов - Ред.), за дружбу и поддержку", – написал Резников.

Об участии в подготовке украинских военных объявили также Финляндия, Швеция, Канада, Дания и Норвегия.

Как писала "Страна", 15 апреля британские инструкторы возобновили обучение украинских военных. Договорились, что инструкторы из разных стран будут обучать украинских военных в Великобритании.

В июле премьер-министр Британии Борис Джонсон даже поучаствовал в учениях украинских военных в Британии и прокричал "Слава Украине".

Тем временем война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

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