Президент Турции Реджеп Эрдоган может пойти на досрочные выборы, предполагают дипломаты Евросоюза.

Об этом сообщает Die Welt.

До следующих парламентских и президентских выборов в Турции остался почти год (они запланированы на середине июня 2023). Но в ЕС подозревают, что Эрдоган может перенести дату на эту осень.

Причина в том, что турецкая экономика может существенно вырасти в краткосрочной перспективе после доходов от туризма этим летом, и это может улучшить настроение населения. По данным турецкого статистического управления, только в период с апреля по июнь было получено 8,7 миллиарда долларов, что на 190 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Доверие населения к Эрдогану в последнее время упало, поэтому для него наступает самый благоприятный момент для выборов. А вот после зимы, которая обещает быть тяжелой, ситуация изменится не в лучшую для него сторону.

Ранее мы также писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с Владимиром Путиным.

В то же время страны Запада все более обеспокоены углубляющимся сотрудничеством России с Турцией. Особенно после недавних переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.

"Страан" подробно разбиралась, почему Эрдоган взаимодействует с Путиным.