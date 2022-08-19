Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает CNN Türk.

"Я сказал, что мы будем продолжать способствовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров. После обсуждения с господином Путиным во время моего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести их встречу", - заявил Эрдоган по итогам встречи с Зеленским во Львове.

Накануне он заявлял, что Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш согласны с тем, что ситуация в Украине должна быть урегулирована за переговорным столом.

Тогда же он сказал о намерении обсудить итоги львовских переговоров с президентом РФ.

А Зеленский назвал одно условие для старта мирных переговоров с Россией: российские войска должны покинуть захваченную территорию Украины.

Ранее Зеленский подвел итоги переговоров во Львове с Эрдоганом и Гутерришем. Упомянул визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, украинских военнопленных, готовность Турции взять под патронат восстановление Харькова и области и свой призыв к Эрдогану и Гутерришу быть максимально жесткими в отношении псевдореферендумов, которые готовит Россия на оккупированных территориях.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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