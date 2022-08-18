На переговорах во Львове никто не склонял украинскую власть к уступкам в пользу России.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видео, которое он опубликовал по итогам переговоров президентов Украины и Турции с генсеком ООН.

"Если полетит какая-то "зрада" в соцсетях, сразу скажу, что такого не было", – добавил он.

Между тем накануне переговоров советник главы Офиса президента Алексей Арестович допустил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш и президент Турции Эрдоган будут уговаривать Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и обсуждать остановку боевых действий.

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