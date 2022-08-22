Главное управление разведки Минобороны призвало украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.

Об этом говорится в сообщении ГУР в Facebook.

ГУР предупреждает, что наиболее угрожающие дни для украинцев со стороны государства-агрессора – это 23 и 24 августа. Следует учитывать воздушную тревогу и не пренебрегать правилами безопасности.

"Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и символах, поэтому вполне логично было бы быть сверхосторожными и готовыми к тому, что и День независимости будет атакован. Украина к этому готова", – говорится в заявлении.

Разведка отмечает, что в России остается еще большое количество ракет, пусть и не высокоточных.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харьковской области изменили время комендантского часа и продлили его более чем на сутки на День независимости.

А в "Укрзализныце" призвали отложить поездки в Харьков и из него с 23 по 25 августа.