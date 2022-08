Креативное агентство Banda вместе с Министерством культуры Украины выбрали жест, которым все украинцы смогут поздравить друг друга 24 августа, в День Независимости.

Об агентство сообщило в Instagram-аккаунте.

Жест получил название "Тризуб Независимости". По данным Banda Agency, "в нем пульсирует сила нашего Герба и живет дух Независимости, потому что на жестовом языке он означает букву Н".

Этот жест очень простой - безымянный и большой пальцы необходимо загнуть, другие пальцы раскрыты, указательный и средний пальцы должны быть вместе.

В Banda Agency призывают украинцев присоединяться к флешмобу и делать фото с этим жестом, после чего выкладывать их в соцсети с хештегом #тризубнезависимости.

Некоторые звезды украинского шоу-бизнеса уже начали выкладывать фото с этим жестом. Среди них Надя Дорофеева и Alyona Alyona.

Вместе с тем, в сети уже начали возмущаться таким жестом, так как он имеет и другое значение.

В комментариях украинцы массово призвали "удалить пост и не позориться", потому что этот жест существует уже давно и имеет вполне определённое сексуальное значение. Его называют "Шокер" или "Two in the pink, one in the stink" и описывает он процесс пенетрации пальцами.

После волны хейта в агентстве предложили использовать тот жест Тризуба в День Независимости, "который нравится". Кроме того, там рассказали, почему они выбрали именно такой жест.

"Во-первых, нашей задачей было выбрать безопасный жест для всех территорий Украины. Конечно, мы знаем и уважаем традиционный жест Тризуба из пальцев, который использовал Вячеслав Черновола. Однако, к сожалению, сейчас его опасно поднимать в подконтрольных РФ украинских областях. А еще он достаточно сильно ассоциируется с одной из политических партий.

Во-вторых, наш жест имеет официальное значение в украинском жестовом языке – это буква Н (показывать тыльной стороной ладони к себе). Мы увидели в нем символ нашей Независимости: Н - Независимость", - заявили в Banda Agency.

При этом изначальный пост про новый символ Дня Независимости в Banda Agency удалили.

Тризуб Вячеслава Черновола

Позже рекламное агенство Banda Agency и Минкульт принесли свои извинение.

"Извините, про@бали", - заявили в агентстве, уточнив, что теперь намерены "выгребать".

Также они объяснили, что изначальный пост удалили, потому что артисты, которые приняли участие во флешмобе, попросили удалить их фото.

А в Минкульте принесли извинения и заявили, что недостаточно изучили вопрос, поэтому "весьма логично столкнулись с осуждением общественности".

При том сначала они выложили пост, в котором заявили, что "жест Черновола" использует одна политическая партия, а жест ко Дню независимости хотели сделать приемлемым для всех украинцев.

Но потом этот пост удалили и выложили другой, где заявили, что "тризуб Черновола - единственно верный жест этого символа".

Ранее мы писали, как отпразднуют День Независимости в Украине.