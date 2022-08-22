Рекламное агенство Banda Agency принесло извинение за скандальный жест "Тризубец Независимости", в котором уловили сексуальный подтекст.

"Извините, про@бали", - заявили в агентстве, уточнив, что теперь намерены "выгребать".

Также они объяснили, что изначальный пост удалили, потому что артисты, которые приняли участие во флешмобе, попросили удалить их фото.

Также свои извинения принес и Минкульт, который принимал участие в разработке жеста. Там говорят, что недостаточно изучили вопрос, поэтому "весьма логично столкнулись с осуждением общественности".

При том сначала они выложили пост, в котором заявили, что "жест Черновола" использует одна политическая партия, а жест ко Дню независимости хотели сделать приемлемым для всех украинцев.

Но потом этот пост удалили и выложили другой, где заявили, что "тризуб Черновола - единственно верный жест этого символа".

Напомним, что Banda вместе с Министерством культуры Украины предложили украинцам поздравлять друг друга с Днем Независимости с помощью жеста пальцами, который должен был означать тризуб. Но оказалось, что такой жест уже существует и означает процесс пенетрации пальцами.

Также "Страна" рассказывала, как в этом году в Украине отпразднуют День Независимости.