Очередной скандал с участием нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой.

В этот раз Безуглая пришла в комментарии под пост нардепа от "Европейской Солидарности" Ирины Геращенко, где та опубликовала фото новости, в которой президент Владимира Зеленский объясняет, почему власти не предупредили украинцев о предстоящем вторжении России.

Геращенко подписала пост так: "Без слов. P.S. Украина держится уже 8 лет. Благодаря ВСУ".

На что Безуглая в комментариях под постом опубликовала скрин первоначальной версии поста Геращенко (где она в более жёсткой форме "наехала" на президента), и спросила "Для чего это? Раскачивание? Во время войны?", а также пригласила Геращенко на разговор.

В ответ на комментарий, Геращенко призвала Безуглую исчезнуть со словами: "Сгинь, нечисть".

Ранее мы писали, что депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая отправила запрос в СБУ с требованием провести расследование по факту существования некой сети волонтёров и политиков (преимущественно из лагеря Петра Порошенко), которые, по мнению Безуглой, во время войны согласовано расшатывают ситуацию в Украине, проводя линию на раскол между политическим руководством страны и военным командованием.

В ответ партия Порошенко "Евросолидарность" выпустила специальное заявление, в котором обвинила власть и Безуглую в попытках расколоть общество и дискредитировать волонтёров и прочих людей, кто сейчас помогает армии.

Помимо этого, недавно Безуглая раскритиковала губернатора Луганской области Сергея Гайдая и предрекла ему отставку. В ответ на это Сергей Гайдай назвал Безуглую "больной идиоткой".