Министерство иностранных дел Австрии отреагировало на заявление постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова "не щадить украинцев".

Ульянова вызвали в МИД Австрии в воскресенье, 21 августа, пишет Bild со ссылкой на заявление австрийского министра Александра Шалленберга.

"Мы возмущены человеконенавистническими высказываниями постоянного представителя России при международных организациях в Вене и попытками отрицать то, что отрицать невозможно. Мы выступаем за свободное высказывание мнений. Однако мы свободны в том, чтобы решать, как выступать против таких высказываний. Поэтому мы вызвали российского постоянного представительства Михаила Ульянова в воскресенье в МИД Австрии", - сообщили в австрийском министерстве.

Напомним, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter написал "никакой пощады украинскому населению", комментируя пост Владимира Зеленского, который поблагодарил США за новый пакет военной помощи.

Позже Ульянов удалил свой твит и написал, что его неправильно поняли, и что он имел в виду, что никакой пощады украинцам нет со стороны Зеленского и США.

Советник главы ОП Михаил Подоляк расценил первый (удалённый) пост Ульянова как призыв к геноциду украинцев.

Кроме того, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов за свои призывы должен быть признан персоной нон-грата и выслан в РФ.