Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Твиттере написал "никакой пощады украинскому населению", комментируя пост Зеленского, который поблагодарил США за новый пакет военной помощи.

Позже Ульянов удалил свой твит и написал, что его неправильно поняли и что он имел в виду, что никакой пощады украинцам нет со стороны Зеленского и США.

"Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал", - написал Ульянов.

На публикацию Ульянова отреагировали и в Офисе президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк расценил первый (удалённый) пост Ульянова как призыв к геноциду украинцев.

"Постпред РФ в Австрии Михаил Ульянов заявляет о необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывает к геноциду. Снова услышали в Европе: "Не все россияне такие как Путин" и "Нужно дать поработать Северному потоку-2". Время понять: РФ - это фашистская вертикаль миллионов людей", - написал Подоляк.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".