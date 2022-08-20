Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов должен быть признан персоной нон-грата и выслан в РФ за призывы "не щадить украинцев". Такое мнение Стефанчук высказал у себя в Facebook.

С этой инициативой он обратился к федеральному президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Негаммеру, призывая наказать Ульянова за "фашистские призывы".

"Там пусть пишет, что хочет, там его аудитория", - считает Стефанчук.

Сам Ульянов, напомним, заявил, что имел в виду другое - будто украинцев не щадят США, поставляющие Киеву оружие.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк расценил пост Ульянова как призыв к геноциду украинцев. Он также призвал украинцев не переживать из-за захвата населенных пунктов врагом.

Еще один советник Ермака Алексей Арестович призвал украинцев мыслить позитивно во время войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".