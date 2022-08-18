15 миллионов украинцев нуждаются в помощи психолога, из них 3 миллиона рискуют получить психиатрические расстройства из-за войны в стране. Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона.

Он призвал избавиться от предубеждений относительно слова "психолог" или консультаций у психолога через горячую линию.

Ляшко также заявлял, что война в Украине приведет к увеличению количества онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, украинцы могут состариться на 10-15 лет.

По словам Ляшко, из-за вызванных войной психических расстройств 3-4 миллионам украинцев потребуются лекарства.

Также в Минздраве заявили, что работа медиков в больницах на оккупированных территориях Украины не будет считаться коллаборационизмом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.