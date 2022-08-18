Работа медиков в учреждениях здравоохранения на оккупированных территориях не будет считаться коллаборационизмом.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина".

"Оказание медицинской помощи и работа в учреждении здравоохранения не будет считаться коллаборационизмом. Это была наша позиция, которую мы согласовывали с силовыми структурами, и делали по этому поводу несколько заявлений. Сотрудничество с оккупантами по политическим мотивам, которое будет зафиксировано – это можно считать коллаборационизмом", - сказал Ляшко.

По его словам, сотрудничеством с оккупационными "властями" также не будет считаться работа под руководством людей, которых в учреждения здравоохранения назначили россияне.

"Наши пусть работают и оказывают медицинскую помощь. Возможно, возникнут какие-то вещи, которые они будут вынуждены делать, потому что это вопрос их выживания. Это не сотрудничество – это выживание. Но если человек сам проявил инициативу, захотел возглавить какой-то условно созданный "департамент здравоохранения" и поддерживает оккупантов – тогда, понятно, что это сотрудничество", - сказал Ляшко.

Он также напомнил, что Женевская конвенция 1949 года предусматривает, что в учреждении здравоохранения медицинская помощь оказывается всем, кто доставляется в учреждения здравоохранения.

Напомним, в марте в Украине вступил в силу закон о коллаборационизме. В нем прописаны сроки до 15 лет и пожизненное.

"Страна" разбиралась, кого Украина будет считать коллаборантами и находятся ли под угрозой учителя.