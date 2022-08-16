Выезд на захваченные Россией территории Запорожской области закрыт из-за погодных условий.



Об этом сообщает Запорожская ОВА в своем официальном Telegram-канале.





"Сегодня, 16 августа, из-за неблагоприятных погодных условий выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра не состоится", - говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации.

Ранее мы писали, что в Запорожье накрыли миллионную коррупционную схему с выездом людей на оккупированную территорию.



Также "Страна" рассказывала, как Запорожские власти обязали подавать электронную заявку всех желающих въехать на оккупированную территорию.



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