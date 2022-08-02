Выезд из оккупированной россиянами Херсонской области на подконтрольную территорию Украины заблокирован.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в Фейсбуке.

Он объяснил, что из-за дождей дорогу через Васильевку размыло.

"Это был единственный более-менее нормальный путь из оккупации в сторону подконтрольной Украины", – написал Хлань.

Ранее Хлань сообщал, что Россия перебрасывает десантные подразделения в Херсонскую область. Правда, по его словам, пока о наступлении россиян на этом направлении речи не идет, поскольку они восполняют потери.

Помимо этого, мы писали, что в Херсонской области ВСУ освободили уже 46 населенных пунктов, которые были под оккупацией РФ. В основном - на севере области, там где она граничит с Днепропетровской.

Тем временем война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.