В Херсонской области дожди размыли выезд на подконтрольную Украине территорию. Дорога заблокирована
Выезд из оккупированной россиянами Херсонской области на подконтрольную территорию Украины заблокирован.
Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в Фейсбуке.
Он объяснил, что из-за дождей дорогу через Васильевку размыло.
"Это был единственный более-менее нормальный путь из оккупации в сторону подконтрольной Украины", – написал Хлань.
Ранее Хлань сообщал, что Россия перебрасывает десантные подразделения в Херсонскую область. Правда, по его словам, пока о наступлении россиян на этом направлении речи не идет, поскольку они восполняют потери.
Помимо этого, мы писали, что в Херсонской области ВСУ освободили уже 46 населенных пунктов, которые были под оккупацией РФ. В основном - на севере области, там где она граничит с Днепропетровской.
Тем временем война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.
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