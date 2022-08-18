Война в Украине приведет к увеличению количества онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, украинцы могут состариться примерно на 10-15 лет.



Об этом сообщил министр охраны здоровья Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина".



"Мы уже сейчас понимаем, что будем иметь негативные последствия, так как вопросы скрининга, профилактических осмотров сегодня точно не в приоритете украинцев. А учитывая то, что сейчас мы имеем войну, а до этого два года коронавирусной инфекции, которая также ограничивала доступ к медицинской помощи, мы готовимся к нескольким проблемным моментам", - пояснил глава МОЗ.

По его словам, потенциально проявят себя болезни на запущенной стадии, в частности, онкологические. Также будут расти инфаркты, инсульты в младшем возрасте. Война также отразится на состоянии психического здоровья.

Кроме того, украинцы могут постареть приблизительно на 10-15 лет.



"Речь идет не о внешнем виде, а о болезнях, которые имели некую возрастную структуру, теперь будут встречаться но 10-15 лет раньше, чем это было до войны", - рассказал Ляшко.



Глава МОЗ также призвал украинцев не пренебрегать консультациями психологов и горячих линий поддержки и не игнорировать состояния стресса.



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