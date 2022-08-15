В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) рассказали украинцам, что делать при повышении температуры тела при отсутствии лекарств во время войны.

Об этом ведомство пишет в Telegram и приводит соответствующую инфографику.

В условиях войны доступ к медицинской помощи может быть ограничен, как из-за разрушения соответствующей инфраструктуры, так и из-за усложненного доступа к лекарствам.

Что же делать, если у вас поднялась температура, а под рукой нет жаропонижающего, как и возможности его купить?

Медики рекомендуют обратить внимание, присутствуют ли другие симптомы, кроме повышения температуры. Если холодеют конечности и вы чувствуете сильную боль или понимаете, что можете потерять сознание - немедленно вызывайте скорую.

Врачи советуют сбивать температуру детям при достижении отметки в 38 градусов. Взрослым следует принимать меры, если отметка термометра превысила 38,5 градусов.

Как сбивать температуру без медикаментов? Не следует закутываться, необходимо снять лишнюю одежду и не пользоваться одеялом. Это поможет лишнему теплу выйти из тела.

В комнате необходимо создать прохладную и влажную атмосферу. Кроме того, врачи советуют пить побольше чистой воды.

Обтирания и душ могут быть только комнатной температуры.

Ранее мы писали, что украинцам объяснили, почему лучше пить воду, а не обтираться спиртом при высокой температуре тела.

Также "Страна" сообщала, что в МОЗ украинцам напомнили важные факты, которые нужно знать о лечении антибиотиками.