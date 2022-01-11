В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, что при высокой температуре обтирания спиртом противопоказаны.

Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины в понедельник, 10 января.

Почти каждый из нас хоть раз болел и обладал высокой температурой тела, а иногда и лихорадкой. И практически каждый пытался ее сбить.

Народных средств понижения температуры тела очень много. Например, с давних времен практикуют протирание кожи спиртом – вроде бы можно снять лихорадку. Учитывая, что лихорадку лечить нет смысла (если температура не очень высока), такой метод является не только неэффективным, но и опасным.

В МОЗ объяснили, почему обтирание спиртом не работает. После нанесения на кожу спирт начинает быстро испаряться. Это сразу вызывает ощущение охлаждения, которое может стать долгожданным облегчением, если у вас жар.

Однако такое охлаждение тела является лишь ощущением. Она временно снижает температуру кожных покровов, но внутренняя температура тела при этом не уменьшается.

К тому же обтирание кожи спиртом может привести к ознобу и дрожанию: так организм сигнализирует, что вам слишком холодно. Для этого он будет вынужден повышать общую температуру тела, чтобы преодолеть эти симптомы.

Обтирание спиртом может быть особенно опасным для детей. Спирт является очень токсичным веществом и способен всасываться через кожу. Кожа у детей достаточно нежная, поэтому контакт со спиртом может вызвать ожоги, а также вызвать дерматиты или аллергические реакции.

Не каждую лихорадку следует лечить специализированно. При основном заболевании температура тела повышается, потому что иммунная система пытается бороться с инфекцией (в настоящее время формируются антитела). Повышенная температура тела – попытка уничтожить возбудителя болезни. Если температура не вызывает дискомфорта и она ниже определенного порога (ниже 38,5 ˚С), то специально снижать ее не нужно.

Лучше пить достаточно чистую воду комнатной температуры. Так организм не будет испытывать обезвоживания и будет производить достаточно пота для естественного охлаждения всего тела.

Если температура выше этого порогового значения или вы чувствуете себя плохо, лучше обратиться к семейному врачу за советом. Врач подскажет, какое именно лекарственное средство и в какой дозировке целесообразнее использовать именно для снижения температуры.

Обтирание спиртом при температуре вредит здоровью и коже. Источник: Facebook/МОЗ Украины

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