В случае возрастания числа заболевших коронавирусом Министерство охраны здоровья Украины допускает возможное возвращение карантинных ограничений, которые действовали до войны и призывает граждан вакцинироваться.

Об этом сообщил Александр Заика, заведующий отделением стратегии иммунизации Центра гражданского здоровья МОЗ Украины, в эфире национального телемарафона.

"Некоторые постановления Кабинета министров, которые касаются ковидных ограничений, приостановлены. Но мы говорим о том, что мы можем вернуться к некоторым ограничением, глядя на эпидемиологическую ситуацию в стране", - сказал Заика.

По словам заведующего, также не исключается возвращение обязательного масочного режима в общественных местах и местах общественного питания.

"Когда мы вернемся к ограничениям, мы сообщим об этом, но сейчас нужно обратить внимание на необходимость вакцинации", - добавил Александр Заика.

Заведующий сказал, что бесплатно вакцинироваться можно в любом уголке Украины без необходимости привязки к месту регистрации.

В случае потери ведомости об уже сделанной прививке Минздрав рекомендует начать процесс иммунизации, то есть, вакцинирование сначала.

"Интервал между первой и второй бустерной дозой составляет не менее четырех месяцев. Для ревакцинации мы рекомендуем использовать мРНК-вакцину, то есть Pfizer или Comirnaty. Она доступна в Украине и мы уже получили дополнительное количество в рамках программы Covax", - говорит представитель Минздрава.

Напомним, ранее "Страна" писала как медики объяснили, почему важно в срок колоть бустерную дозу вакцины от коронавируса. Также мы писали о том, что в Украине зафиксировали новый подвид коронавируса.