В Минздраве рассказали, когда рекомендуется вводить бустерную дозу вакцины против коронавируса и что делать, если не получилось уколоть бустер в положенный срок.

Об этом говорится в Фейсбуке Центра общественного здоровья Украины.

В настоящее время в Украине бустерную дозу рекомендуется вводить в период с 6 по 9 месяц после получения базового курса вакцинации против COVID-19. Однако если вы не получили бустер в рекомендуемый срок, это стоит сделать при первой же возможности. Сертификат о вакцинации в таких условиях также будет доступен.

В то же время бустерную прививку важно сделать именно в рекомендованный период, ведь это позволит восстановить защиту от симптоматического заболевания COVID-19, госпитализации и смерти вследствие этой болезни. Это важно сейчас еще и по следующим причинам:

COVID-19 тяжело переносится и имеет длительные последствия для здоровья. А в условиях войны это еще значит и создание дополнительной нагрузки на врачей, которые сейчас работают на грани возможностей.

В осенне-зимний период традиционно растут темпы распространения вирусных заболеваний, а потому следует себя защитить.

Во избежание проблем с признанием сертификата за границей следует соблюдать рекомендованный период введения бустерной дозы.

В Украине доступна вакцина Cominarty от Pfizer и CoronaVac. Также в Украине уже разрешили введение второй бустерной дозы вакцины против COVID-19 всем людям от 60 лет, а также людям 18–59 лет с хроническими болезнями.

Ранее "Страна" рассказывала, кому можно ставить вторую бустерную дозу.

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