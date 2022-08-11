Очень часто люди используют слова "психолог", "психиатр" и "психотерапевт" как синонимы. Между ними есть кое-что общее – каждый из этих специалистов работает с людьми, которые имеют проблемы психического здоровья, или хотят их предупредить или лучше понять себя. Однако между образованием, методами и способами взаимодействия этих специалистов с теми, кто к ним обращается, большая разница.

В пресс-службе Минздрава Украины рассказали, в чем разница между тремя терминами.

Во-первых, психиатр всегда имеет высшее медицинское образование, а вот психолог не всегда. Из первого пункта выходит следующее отличие – психиатр, в отличие от психолога, работающего с состояниями и расстройствами психики, может назначать лекарственные препараты. Психиатр также может направлять на дополнительные исследования, проводить общий медицинский уход, в том числе наблюдать за влиянием лекарства на состояние пациента, но одновременно – применять психотерапевтические методы (например, рациональную или когнитивно-поведенческую или иную терапию).

Психиатр занимается патологиями: диагностирует и осуществляет экспертизу психических заболеваний, определяет нужные медикаменты, корректирует лечение. Цель его работы – сделать симптомы менее очевидными или устранить их вообще. Психологи сосредоточены на оказании психологической помощи с применением доказательных методов и подходов, не предполагающих назначения лекарства.

При каких проявлениях стоит обратиться к психиатру:

эмоциональные нарушения, невротические состояния, в том числе после пережитого травматического опыта;

расстройства настроения (апатия, депрессивные расстройства и др.);

длительная тревога;

панические атаки, фобии;

длительные расстройства сна (бессонница, нарушение засыпания, кратковременный сон);

навязчивые мысли;

расстройства пищевого поведения;

слуховые или зрительные галлюцинации;

мысли о нанесении себе или другим повреждениям, суицидальных мнениях и т.п.;

расстройства поведения;

нарушение общения с окружающими;

зависимости.

Психолог – это специалист, который не всегда является врачом, но имеет высшее гуманитарное образование. Психолог специализируется на изучении поведенческих и умственных процессов, на том, как люди взаимодействуют с окружающей средой и другими людьми. Психологи помогают справиться с психологическими и межличностными проблемами, стрессовыми событиями, преодолеть зависимости.

Обратится к психологу необходимо, если вы:

переживаете травматические события и перемены в жизни;

потеряли близкого человека;

склонны к тревожным ожиданиям;

есть определенные психологические или межличностные проблемы;

для личностного роста.

Психотерапия – узкая специализация, следовательно, психотерапевт – это обычно либо врач-психиатр, либо врач-психолог, прошедшие последипломное обучение по специальности "Психотерапия". Психотерапевт может назначать медикаментозное лечение, но чаще всего использует специфические психотерапевтические методы. К арсеналу психотерапевтических методов относятся: аутогенная тренировка, гипносуггестия, когнитивно-поведенческая психотерапия, психоанализ, гештальт-терапия, семейная психотерапия, арттерапия, положительная психотерапия и т.д. Психотерапия может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с медикаментозной терапией. К психотерапевту следует обращаться, если у вас есть психические и поведенческие расстройства, обусловленные внутренним конфликтом или внешними факторами.

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