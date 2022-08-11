Психолог, психиатр и психотерапевт. Медики объяснили украинцам, в чем разница между тремя профессиями
Очень часто люди используют слова "психолог", "психиатр" и "психотерапевт" как синонимы. Между ними есть кое-что общее – каждый из этих специалистов работает с людьми, которые имеют проблемы психического здоровья, или хотят их предупредить или лучше понять себя. Однако между образованием, методами и способами взаимодействия этих специалистов с теми, кто к ним обращается, большая разница.
В пресс-службе Минздрава Украины рассказали, в чем разница между тремя терминами.
Во-первых, психиатр всегда имеет высшее медицинское образование, а вот психолог не всегда. Из первого пункта выходит следующее отличие – психиатр, в отличие от психолога, работающего с состояниями и расстройствами психики, может назначать лекарственные препараты. Психиатр также может направлять на дополнительные исследования, проводить общий медицинский уход, в том числе наблюдать за влиянием лекарства на состояние пациента, но одновременно – применять психотерапевтические методы (например, рациональную или когнитивно-поведенческую или иную терапию).
Психиатр занимается патологиями: диагностирует и осуществляет экспертизу психических заболеваний, определяет нужные медикаменты, корректирует лечение. Цель его работы – сделать симптомы менее очевидными или устранить их вообще. Психологи сосредоточены на оказании психологической помощи с применением доказательных методов и подходов, не предполагающих назначения лекарства.
При каких проявлениях стоит обратиться к психиатру:
- эмоциональные нарушения, невротические состояния, в том числе после пережитого травматического опыта;
- расстройства настроения (апатия, депрессивные расстройства и др.);
- длительная тревога;
- панические атаки, фобии;
- длительные расстройства сна (бессонница, нарушение засыпания, кратковременный сон);
- навязчивые мысли;
- расстройства пищевого поведения;
- слуховые или зрительные галлюцинации;
- мысли о нанесении себе или другим повреждениям, суицидальных мнениях и т.п.;
- расстройства поведения;
- нарушение общения с окружающими;
- зависимости.
Психолог – это специалист, который не всегда является врачом, но имеет высшее гуманитарное образование. Психолог специализируется на изучении поведенческих и умственных процессов, на том, как люди взаимодействуют с окружающей средой и другими людьми. Психологи помогают справиться с психологическими и межличностными проблемами, стрессовыми событиями, преодолеть зависимости.
Обратится к психологу необходимо, если вы:
- переживаете травматические события и перемены в жизни;
- потеряли близкого человека;
- склонны к тревожным ожиданиям;
- есть определенные психологические или межличностные проблемы;
- для личностного роста.
Психотерапия – узкая специализация, следовательно, психотерапевт – это обычно либо врач-психиатр, либо врач-психолог, прошедшие последипломное обучение по специальности "Психотерапия". Психотерапевт может назначать медикаментозное лечение, но чаще всего использует специфические психотерапевтические методы. К арсеналу психотерапевтических методов относятся: аутогенная тренировка, гипносуггестия, когнитивно-поведенческая психотерапия, психоанализ, гештальт-терапия, семейная психотерапия, арттерапия, положительная психотерапия и т.д. Психотерапия может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с медикаментозной терапией. К психотерапевту следует обращаться, если у вас есть психические и поведенческие расстройства, обусловленные внутренним конфликтом или внешними факторами.
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