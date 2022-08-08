В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, при каких симптомах нужно вызывать бригаду врачей скорой медицинской помощи.

Об этом ведомство пишет в Telegram и приводит соответствующую инфографику.

"Только за прошедшую неделю в скорую позвонили более 153 тысяч раз. 26% позвонивших нуждались только в телефонной консультации. Еще 7% звонков были ошибочными. В общей сложности бригады выехали на вызов в 47% случаев", - говорится в сообщении.

Когда все же стоит звонить по телефону на номер "103"? Медики рекомендуют делать это при следующих симптомах:

проблемы с дыханием;

признаки масштабного кровотечения;

боль, чувство сдавливания в грудной клетке;

потеря или спутанность сознания;

признаки инсульта или инфаркта;

состояния, угрожающие жизни или здоровью.

"Если во время общения диспетчер обнаружит основания для выезда скорой, то направит бригаду к пациенту. Если таких оснований нет, то будет предоставлена ​​консультация по телефону. Также пациента могут направить к семейному врачу, если его состояние не является неотложным, но требует осмотра или обследования у врача", - подытожили в ведомстве.

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