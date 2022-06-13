В Центре общественного здоровья рассказали украинцам, чем нитраты могут повредить организм ребенка и действительно ли они так вредны.

Нитраты - это природные химические вещества, содержащиеся в растениях и почвах.

Количество нитратов в овощах зависит от типа овощей, возраста растения и факторов окружающей среды: солнечного света, влажности и состава почвы и удобрения. Они могут вызвать у детей развитие очень редкой и опасной формы анемии.

Отравление нитратами у детей обычно связано со смесью, смешанной с загрязненной колодезной водой. Нитраты в воде особенно опасны для детей раннего возраста от 0 до 3 лет, с чем непосредственно связано развитие болезни - водно-нитратной метгемоглобинемии.

Это одна из причин, почему грудное вскармливание - лучшая еда для вашего ребенка! Но, если оно невозможно, ни в коем случае не используйте для приготовления смеси непроверенную колодезную воду!

Про нитраты также можно не волноваться, пока родители не вводят прикорм. Если вы готовите прикорм самостоятельно, чтобы минимизировать влияние нитратов на ребенка, следует соблюдать следующие правила:

отбирайте только качественные, невредимые и свежие овощи и фрукты;

перед приготовлением тщательно вымойте их;

готовьте их непосредственно перед кормлением ребенка.

Особенности приготовления:

Для ребенка первого года жизни овощи отваривают или готовят в пароварке без соли и перца.

Измельчают овощи с помощью блендера или тщательно перетирают до однородной сметанообразной консистенции.

Терку или блендер перед приготовлением пюре необходимо обдать кипятком.

Если пюре слишком густое, можно добавить немного овощного бульона, в котором варились овощи.

Фрукты можно давать ребенку в свежем виде или запечь в духовке.

Как и овощи, фрукты должны быть измельчены и очищены от кожуры.

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України

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