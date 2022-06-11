В Министерстве здравоохранения Украины ответили на частый вопрос украинцев о том, приедет ли ко ним Скорая медицинская помощь во время комендантского часа?

"Ответ - да. "Скорая" продолжает работать круглосуточно и выезжает на вызовы даже во время комендантского часа", - говорится в сообщении Минздрава.

Но, по словам Министерства, пациентам нужно помнить условия, при которых следует вызвать бригаду экстренной помощи.

Нужно вызывать экстренную медицинскую помощь только в случаях, если жизни пациента угрожает опасность. Звонить медикам стоит только если промедление будет угрожать здоровью пациента.

Кроме того, в условиях военных действий диспетчер общается относительно здоровья пациента и сам принимает решение, отправлять ли к нему бригаду медиков. Если оснований для этого нету - пациента консультируют относительно лечения по телефону.

Скриншот: Telegram/МОЗ України

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