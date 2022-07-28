Любители вяленой и сушеной рыбы чаще всего болеют ботулизмом. Фото: pikist.com

За 6 месяцев 2022 года от ботулизма пострадал 51 человек. Почти половина всех случаев произошла в июне текущего года - 21 отравления ботулотоксином. Об этом сообщают в Центре общественного здоровья.

Среди самых распространенных источников ботулизма за эти полгода были:

  • рыба речная вяленая и соленая - 21;
  • домашние мясные консервы - 18;
  • консервная рыбная или из морепродуктов - 4;
  • овощная консерва - 3;
  • рыба морская вяленая и соленая - 2;
  • другие продукты мясного и рыбного происхождения - 2;
  • грибная консерва - 1.

Напомним, что ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Врачи призывают граждан тщательно проверять еду, которую планируете есть сами или в компании, избегать покупок вяленой рыбы на стихийных рынках, не потреблять продукты, имеющие давний срок или неправильно хранившиеся, например, домашние консервы.

Если вы съели что-то из этого списка, то не игнорируйте симптомы отравления и прислушивайтесь к организму. Возможно это ботулизм.

Первые симптомы заболевания могут возникнуть уже через 2 часа после потребления зараженной пищи. Но чаще симптомы проявляются через 12-24 часа. Бывают случаи, когда они возникают и значительно позже, например, на четвертые сутки.

В тяжелых случаях человека беспокоит чувство нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке, развивается дыхательная недостаточность. При первых проявлениях таких симптомов немедленно вызывайте "скорую". Также рекомендуем промыть желудок подсоленной водой и сделать очистительную клизму теплой кипяченой водой.

Как писала "Страна", год назад житель Бердянска съел рыбу с местного рынка и умер от ботулизма.

Также "Страна" писала, как в Запорожье из-за ботулизма умерла женщина, а ее супруг попал под аппарат ИВЛ.

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