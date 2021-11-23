В Бердянске Запорожской области зарегистрировали смерть мужчины от ботулизма. После этого случая в городе начали проверять рынки, где торгуют рыбой. Об этом сообщается на сайте Запорожской областной Госпродпотребслужбы.

Ботулизм был выявлен у супружеской пары еще на прошлой неделе. Муж и жена были госпитализированы. Мужчина скончался, а женщина до сих пор находится в больнице.

Как удалось выяснить, за день до госпитализации супруги употребляли вяленую рыбу. Плотву и леща они купили у частных лиц на центральном рынке Бердянска.

Лабораторные исследования выявили в образцах пищи и крови пострадавших ботулотоксин типа "Е".

Госпродпотребслужба сейчас проводит внеплановую проверку рынка "Центральный" в Бердянске.

Напомним, в Чернигове женщина умерла от ботулизма, съев вяленую рыбу собственного приготовления.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве рассказали украинцам о первых симптомах ботулизма и что делать при их проявлении.

Также мы сообщали, что в июле в Запорожье из-за ботулизма умерла женщина, а ее супруг находился под аппаратом ИВЛ. Открыто уголовное дело.