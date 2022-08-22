В Краматорске на ближайшие праздничные дни приостановили фактически любую деятельность на улице.

Мэр города Александр Гончаренко в Facebook выдал распоряжение, согласно которому с 23 по 25 августа в городе запрещены:

массовые мероприятия и скопления граждан;

движение общественного транспорта;

деятельность всех организаций, в том числе в сфере торговли и общепита, банковских и почтовых отделений и даже банкоматов;

выдача гуманитарной помощи;

проведение эвакуационных рейсов.

Ранее мы писали, что в Киеве сократили работу всего общественного транспорта из-за угрозы обстрелов в ближайшие дни.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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