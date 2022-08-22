В Киеве с сегодняшнего дня и до 24 августа включительно наземный общественный транспорт будет работать по сокращенному режиму, как и метро. Делается это из-за угрозы ракетных ударов на День независимости Украины.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Виталий Кличко.

Как и метро, маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать с 06:00 до 21:00.

Также столичные Центры предоставления административных услуг до 25 августа будут работать только на выдачу готовых паспортов. Запланированные на эти даты визиты будут перенесены на ближайшие даты в удобное для заявителя время.

При этом call-центр будет работать в усиленном режиме.

Напомним, что компании и бюджетные организации в центре Киева всю следующую неделю будут работать онлайн.

Также в Киеве на неделю запретят все массовые мероприятия. А все - из-за угрозы обстрелов на День независимости.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о последних событиях на фронте и вокруг Украины смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".