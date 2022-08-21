В Киеве, начиная с сегодняшнего дня и до Дня независимости 24 августа, подземка будет закрываться на один час раньше обычного - в 21:00.

О сокращенном графике работы напоминает пресс-служба киевского метрополитена.

"Четыре дня, начиная с сегодняшнего дня, подземка в столице будет работать с 6:00 до 21:00", - говорится в сообщении.

В то же время на сайте КП "Киевский метрополитен" напоминают, что во время воздушной тревоги подземные станции метро как укрытие работают круглосуточно.

Такие изменения связаны с возможными провокациями России ко Дню Независимости. В частности, полицейские также советуют гражданам быть бдительными и не игнорировать воздушную тревогу с 23 по 25 августа.

Напомним, что в праздничный дни киевская власть в целях безопасности отменила все массовые мероприятия.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует активизацию российских ракетных ударов на 23-24 августа. В том числе и по Киеву.

Тем временем война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".