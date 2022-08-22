На День Независимости 24 августа в Украине ожидается визит высокого гостя. Об этом "Стране" сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Однако имя этого гостя он раскрывать не стал.

"Ожидается визит высокого гостя, будут некоторые мероприятия с ним или с ней. Имя этого гостя мы пока называть не можем, но это будет приятный сюрприз для украинцев»", - сказал Никифоров.

Он добавил, что в этом году не будет никаких массовых публичных мероприятий с участием Зеленского и других представителей Офиса президента Украины на День Независимости из соображений безопасности.

"Могу сказать, что 24 августа будет обращение от президента. Также президент отметит людей, которые внесли свой вклад в защиту независимости Украины, и встретит в Киеве высокого гостя", - сказал Сергей Никифоров.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский предупредил о возможных провокациях РФ ко Дню Независимости Украины.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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