США считают неправильным запрет на визы для всех россиян. Фото: Pixabay

Соединенные Штаты Америки не поддерживают всеобщий запрет на визы для граждан России.

Об этом заявил представитель Госдепа, сообщает CNN.

"США не хотели бы закрывать пути в убежище и безопасность для российских диссидентов или других лиц, уязвимых к нарушениям прав человека.

Мы также четко дали понять, что важно провести границу между действиями российского правительства и его политикой в Украине и народом России", – сказал он.

Спикер добавил, что США "работают с членами Альянса и партнерами, чтобы ввести наказание, в частности визовые ограничения для кремлевских чиновников и их людей".

"С 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты приняли меры по введению визовых ограничений в отношении почти 5000 человек в ответ на вторжение России в Украину", - заявили в Госдепе.

США не поддержали визовый запрет против всех россиян

Ранее мы писали, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил против полного запрета на визы для россиян. По словам дипломата, крупнейших российских бизнесменов не должны пускать в Евросоюз, но есть много россиян, "которые хотят уехать из страны, но не готовы там находиться в такой ситуации".

Также "Страна" сообщала, что, по данным СМИ, главы МИД Евросоюза обсудят "значительное сокращение" выдачи виз россиянам в последний день лета.

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