Соединенные Штаты Америки не поддерживают всеобщий запрет на визы для граждан России.

Об этом заявил представитель Госдепа, сообщает CNN.

"США не хотели бы закрывать пути в убежище и безопасность для российских диссидентов или других лиц, уязвимых к нарушениям прав человека.

Мы также четко дали понять, что важно провести границу между действиями российского правительства и его политикой в Украине и народом России", – сказал он.

Спикер добавил, что США "работают с членами Альянса и партнерами, чтобы ввести наказание, в частности визовые ограничения для кремлевских чиновников и их людей".

"С 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты приняли меры по введению визовых ограничений в отношении почти 5000 человек в ответ на вторжение России в Украину", - заявили в Госдепе.

Ранее мы писали, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил против полного запрета на визы для россиян. По словам дипломата, крупнейших российских бизнесменов не должны пускать в Евросоюз, но есть много россиян, "которые хотят уехать из страны, но не готовы там находиться в такой ситуации".

Также "Страна" сообщала, что, по данным СМИ, главы МИД Евросоюза обсудят "значительное сокращение" выдачи виз россиянам в последний день лета.